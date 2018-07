Nadal bate Federer e fica em terceiro em Abu Dabi O espanhol Rafael Nadal conquistou neste sábado o terceiro lugar do torneio de exibição de Abu Dabi, o World Tennis Championship. Neste sábado, o segundo colocado no ranking da ATP derrotou o suíço Roger Federer, número 3 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.