Nadal bate Gasquet e garante 5ª final de Masters no ano

ROMA - Rafael Nadal assegurou vaga em mais uma final de Masters 1000 neste ano. Jogando no saibro de Roma, o espanhol derrotou o francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, e se garantiu na quinta decisão em torneios deste nível na atual temporada. A final será entre Nadal e o sérvio Novak Djokovic, que na outra semifinal venceu Andy Murray por 2 sets a 1.

O número 1 do mundo, no entanto, só faturou um título nas quatro finais disputadas até agora, em Montecarlo. Ele foi derrotado nos pisos rápidos de Indian Wells e Miami e no saibro de Madri pelo número dois Novak Djokovic, grande sensação deste ano.

Neste sábado, Nadal teve dificuldade para superar Gasquet, algoz do suíço Roger Federer. Melhor até o final do primeiro set, quando sucumbiu à pressão do espanhol, Gasquet vencia seus games com tranquilidade, enquanto o líder do ranking tinha maior dificuldade.o francês chegou a ter quatro chances para quebrar o saque do rival, mas desperdiçou todas.

Nadal foi mais eficiente e faturou a quebra na única chance cedida por Gasquet. Abriu 6/5 e não vacilou na hora de fechar o set inicial. Embalado, o espanhol voltou a quebrar o serviço do adversário logo no primeiro game do segundo set e encaminhou a vitória com mais tranquilidade na parcial.

No domingo, o número 1 do mundo buscará seu sexto título em Roma. Também tentará ampliar seu recorde de 19 troféus em torneios Masters 1000. Eliminado, Gasquet deverá ganhar duas posições no ranking, subindo para o 14.º lugar.

