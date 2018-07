Nadal bate Hewitt e enfrenta Bellucci em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal confirmou o favoritismo e venceu o australiano Lleyton Hewitt por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, neste sábado, em duelo de tenistas ex-número 1 do mundo, pela terceira rodada de Roland Garros. Nas oitavas de final, o atual 2.º colocado do ranking vai enfrentar o brasileiro Thomaz Bellucci.

Tetracampeão do Grand slam francês, Nadal não mostrou seu melhor tênis diante de Hewitt, mas não teve problemas para avançar na competição. O espanhol dominou todos os fundamentos da partida. Sacou melhor, falhou menos (21 contra 37 erros não forçados do rival) e obteve mais bolas vencedoras - 38 diante de 25 de Hewitt.

Mesmo assim, o australiano impôs três quebras de saque ao espanhol, que respondeu com sete quebras. Hewitt ainda conseguiu fazer acirradas disputas de bolas no fundo de quadra, mas Nadal mostrou mais consistência em seus golpes e garantiu a vitória.

Com a vitória, Nadal repetiu a trajetória do ano passado, quando venceu o australiano na terceira rodada. Contudo, o espanhol viu sua série invicta ser encerrada nas oitavas diante do sueco Robin Soderling, grande sensação do torneio de 2009.

Dessa vez, o espanhol espera evitar sustos, diante do brasileiro Thomaz Bellucci. Os dois tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, na primeira rodada de Roland Garros em 2008, com vitória de Nadal. Bellucci alcançou as oitavas ao eliminar o croata Ivan Ljubicic, e garantiu sua melhor posição no ranking - 24.º -, igualando a melhor colocação do compatriota Thomas Koch.

Outra surpresa do dia foi protagonizada pelo americano Robby Ginepri, que despachou o espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão em Roland Garros em 2003, por 3 sets a 2, parciais de 7/5, 6/3, 3/6, 2/6 e 6/4. Ginepri terá pela frente o sérvio Novak Djokovic.

Já o espanhol Fernando Verdasco não decepcionou a torcida e derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber também por 3 a 2, parciais de 2/6, 6/3, 6/3, 6/7 (1/7) e 6/4. Nas oitavas de final, Verdasco fará um confronto espanhol diante de Nicolas Almagro.