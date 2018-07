Nadal bate Hewitt e enfrenta o brasileiro Bellucci em Paris

Nadal, tetracampeão de Roland Garros, enfrenta o brasileiro Thomaz Bellucci na segunda-feira por uma vaga nas quartas-de-final. Vigésimo quarto cabeça-de-chave, Bellucci derrotou também neste sábado o croata Ivan Ljubicic por 7-6, 6-2 e 6-4.

Bellucci enfrentou Nadal na estréia Grand Slam francês em 2008 e acabou perdendo por 7-5, 6-3 e 6-1.

"Era outra situação, estava começando. Hoje estou mais experiente. Vou muito focado para o jogo. Por mais que seja difícil, sei que tenho minhas chances e vou atrás delas. Mal acabou o jogo contra o Ljubicic e já comecei a pensar no Nadal. O mais importante é não ter o pensamento de dever cumprido até aqui e seguir em frente", afirmou Bellucci.

Hewitt, que já deve estar enjoado da imagem do espanhol no saibro francês depois de completar agora sua quarta derrota nos últimos cinco anos, assustou Nadal ao quebrar seu saque no primeiro game da partida, mas o número 2 do mundo devolveu a quebra imediatamente e gradualmente foi superando a pressão.

O australiano jogou de igual para igual com Nadal em algumas trocas de bola do fundo de quadra e em um determinado momento viu o espanhol disparar um winner de forehand e rolar na quadra depois de executar o golpe.

O final da partida ocorreu duas horas e 28 minutos depois, quando Hewitt alongou muito um golpe de backhand, colocando a boa fora da quadra.