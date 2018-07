Nadal bate Monfils e avança à final do Torneio de Stuttgart

Após sofrer com oscilações na grama nos jogos anteriores, Rafael Nadal apresentou boa evolução no piso rápido de Stuttgart, na Alemanha, neste sábado, ao derrotar com certa facilidade o francês Gael Monfils, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h19min de partida. A vitória garantiu o espanhol na terceira final da temporada.

Na decisão, Nadal terá pela frente o vencedor do confronto entre o croata Marin Cilic, atual campeão do US Open, e o sérvio Victor Troicki. Eles se enfrentam ainda neste sábado na grama do torneio de nível ATP 250, preparatório para Wimbledon.

O tenista da Espanha, que vive temporada irregular, disputará neste domingo a sua 95ª final da carreira, a sétima na grama. Mas será a primeira neste piso desde que foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic na decisão de Wimbledon de 2011.

Para voltar a uma final na grama, Nadal precisou mostrar crescimento ao longo desta semana. Ainda na ressaca de Roland Garros, quando teve seu reinado derrubado pelo mesmo Djokovic nas quartas de final e caiu para o 10º lugar do ranking, o espanhol oscilou muito nas primeiras partidas em Stuttgart.

Na estreia, Nadal precisou de três sets e de 2h40min para superar o cipriota Marcos Baghdatis. Na sequência, foram mais 2h20min para derrotar o australiano Bernard Tomic, novamente em três sets.

Neste sábado, o espanhol dominou a partida desde o início contra o 16º colocado do ranking. Ele resistiu bem aos 11 aces de Monfils e obteve duas quebras de saque, uma em cada set. E se defendeu bem ao salvar quatro break points. Com a boa vitória, Nadal reforça o favoritismo para a final, independentemente do adversário.