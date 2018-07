Nadal bate Monfils e conquista título no Japão

Este foi o sétimo título do espanhol no ano e melhorou seu recorde na temporada para 66 vitórias contra apenas oito derrotas depois de fazer uma partida perfeita em que Monfils não foi capaz nem de forçar um break point.

"Quero terminar a temporada bem e vencer títulos é uma forma perfeita de encerrá-la," disse Nadal. "É difícil continuar vencendo. Tenho de saborear estes momentos, porque você nunca sabe quando vão terminar."

"Vou tentar manter o ritmo em Xangai (na próxima semana) e no final da temporada em Londres, o torneio mais difícil para mim."

"Gael é um grande jogador. Ele me venceu em 2009 e tivemos um jogo difícil no Aberto dos Estados Unidos. Mas eu joguei realmente bem hoje."

Nadal entrou em quadra como um lutador e rapidamente deixou Monfils, quinto cabeça-de-chave do torneio, nas cordas com alguns golpes agressivos do fundo de quadra.

Ele fechou o primeiro set com um forehand feroz bem na linha, mas Monfils, que levou um susto ao torcer o tornozelo no início da partida, melhorou seu jogo no segundo.

A energia extra do francês garantiu o ponto da partida no décimo game, quando ele se esforçou para devolver dois smashes de Nadal.

ESPAÇO APERTADO

Monfils culpou a rede depois de devolver o segundo e mergulhar na frente de Nadal, cujo terceiro smash quase foi para fora, em mais uma jogada que "machucou" Monfils.

A sorte abandou Monfils no game seguinte, a fita da rede deu a Nadal o break point e o espanhol abriu 6-5 ao dar um slice de backhand que passou por Monfils e tocou na linha.

Nadal deu o golpe final no game seguinte e sacou no corpo do adversário, encerrando o jogo e dando ao vencedor de três Grand Slams este ano seu 43o título da carreira.

Nadal, que já conquistou nove títulos de Grand Slam, embolsou 260 mil dólares por conquistar o troféu no Japão em sua estreia.

O final da partida disparou uma correria pelo autógrafo de Nadal, que levou 20 minutos para deixar a quadra, já que ele assinava de tudo, de bonés de baseball a ursinho de pelúcia.

"Acho que Rafa gosta do meu tipo de jogo e eu não consegui encontrar a solução para criar algum problema para ele," afirmou Monfils. "É muito difícil jogar contra Rafa."