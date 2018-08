Nadal busca virada para bater Cilic e avançar à semifinal em Toronto

O espanhol Rafael Nadal buscou a virada na noite desta sexta-feira e eliminou o croata Marin Cilic pelas quartas de final do Masters 1000 de Toronto, no Canadá. O número 1 do mundo saiu atrás no placar, ao perder o set inicial por 6/2, mas se recuperou ao vencer as parciais seguintes por duplo 6/4, em 2h19min de confronto.

Em busca do quarto título na competição canadense, disputada sobre piso duro, Nadal vai disputar a sua sexta semifinal da temporada neste sábado. Seu adversário será o jovem russo Karen Khachanov, de 22 anos. É o atual 38º do ranking. Nesta sexta, ele eliminou o holandês Robin Haase com facilidade, por 6/3 e 6/1, em apenas 55 minutos.

Para chegar a mais uma semifinal, Nadal precisou suar nesta sexta. O líder do ranking começou mal a partida ao sofrer duas quebras de saque no set inicial, no terceiro e quinto games. Ao mesmo tempo, sequer conseguiu ameaçar o serviço do rival, atual 7º do mundo.

A reação, porém, teve início no segundo set. Nadal, ainda irregular, faturou duas quebras e impôs pressão sobre o croata, que obteve apenas uma quebra e não conseguiu evitar o empate no placar. O terceiro set teve um espanhol mais confiante.

Sem ceder break points, Nadal precisou de apenas uma quebra de serviço para abrir vantagem e confirmar o favoritismo no set e na partida. Foi a sexta vitória do espanhol em oito confrontos com Cilic, atual vice-campeão do Aberto da Austrália.