Nadal chega a 500a vitória da carreira e fará final em Barcelona

O jogador de 24 anos se torna o segundo mais jovem a atingir a marca de 500 vitórias, atrás somente do ex-número um do mundo Bjorn Borg, que conseguiu a proeza aos 23 anos e sete meses.

Nadal enfrentará o também espanhol David Ferrer na final de domingo depois de o quarto cabeça-de-chave do torneio derrotar Nicolás Almagro por 6-3 e 6-4 na outra semifinal.

Os dois principais jogadores da Espanha duelaram no último domingo na final do Masters de Monte Carlo, quando Nadal saiu vitorioso. O número um do mundo ampliará sua sequência invicta no saibro para 34 partidas caso consiga derrotar Ferrer e conquistar seu sexto título em sete anos em Barcelona.