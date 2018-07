Nadal derrota Federer de virada e vai à final em Madri

O espanhol número um do mundo, que substituiu Federer no topo do ranking, aproveitou ao máximo a falta de consistência de seu adversário e marcou lugar na final de domingo contra o segundo cabeça de chave Novak Djokovic ou o brasileiro Thomaz Bellucci.

Nadal e Federer, que juntos somam 26 títulos de grand slam, haviam se enfrentado nos dois últimos abertos madrilenhos. O suíço venceu em 2009 e Nadal conquistou a revanche no ano passado.

Nadal busca seu terceiro troféu no saibro em um mês, depois de ter vencido tanto o Masters de Monte Carlo quanto o Aberto de Barcelona em abril.

A vitória do espanhol de 24 anos neste sábado foi sua 37a consecutiva no saibro desde que caiu diante do sueco Robin Soderling na quarta rodada de Roland Garros em 2009.