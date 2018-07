Nadal derrota Hanescu e avança às quartas em Roma

Nadal, que foi campeão em Montecarlo há duas semanas e defende o título na Itália, chegou a sua sétima vitória seguida no saibro sem perder sets. Nas quartas de final, ele terá pela frente o suíço Stanilas Wawrinka, que surpreendeu ao eliminar o sueco Robin Soderling, cabeça de chave número cinco, também por 6/3 e 6/2.

Como tem feito nos últimos jogos no saibro, Nadal apostou no saque e nas bolas vencedoras para sair com a vitória. Ao todo, foram 31 winners, contra 16 do adversário. No set inicial, ele abriu vantagem ao colocar em quadra 89% do seu primeiro serviço, sem ter o fundamento ameaçado.

Hanescu, 39.º do ranking, só conseguiu levar algum perigo no segundo set. Chegou a ter cinco chances para quebrar o saque do espanhol, mas não aproveitou as oportunidades. Nadal, por sua vez, faturou duas quebras e encaminhou a vitória com tranquilidade.