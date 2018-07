Nadal derrota Kohlschreiber e avança em Roma

O espanhol Rafael Nadal venceu com facilidade na sua partida de estreia no Masters 1000 de Roma. Nesta quarta-feira, o terceiro colocado no ranking da ATP derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber, número 29 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 10 minutos.

Este foi o sexto confronto entre os dois tenistas com seis vitórias de Nadal. Atual campeão em Roma, Nadal decidiu se poupar na última semana e não defendeu o seu pentacampeonato no Torneio de Barcelona para proteger os seus joelhos, depois de conquistar o hexacampeonato do Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal, porém, mostrou estar em excelente forma e dominou completamente o confronto com Kohlschreiber, que falhou diversas vezes e cometeu 28 erros não-forçados na partida, contra apenas 11 do espanhol. Aproveitando dos erros do adversário, Nadal conseguiu quebras de serviço no segundo e no sexto game e venceu o primeiro set por 6/3.

O tenista espanhol manteve o bom ritmo na segunda parcial e conseguiu mais duas quebras de serviço, no sétimo e nono games, para vencer o set em 6/3 e fechar a partida. Nas oitavas de final, Nadal vai duelar com o romeno Victor Hanescu, que eliminou o argentino Juan Monaco.

Outro espanhol a avançar em Roma foi Guillermo Garcia-Lopez ao bater o australiano Lleyton Hewitt por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 16 minutos. Agora, ele vai medir forças com o vencedor do jogo entre o compatriota Fernando Verdasco e o italiano Simone Bolelli.