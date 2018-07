Nadal derrota Pablo Cuevas e chega às semifinais do Rio Open

Em um jogo que terminou apenas às 3h18 da madrugada deste sábado, 21, o espanhol Rafael Nadal derrotou o uruguaio Pablo Cuevas de virada por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/0 e avançou às semifinais do Rio Open, principal torneio de tênis da América do Sul. Neste sábado, ele encara o italiano Fabio Fognini por uma vaga na decisão.

Último jogo das quartas de final, o confronto entre Nadal e Cuevas iniciou apenas a 1h15 da manhã de sábado. Isso porque a partida entre Fognini e o argentino Federico Delbonis, que antecedeu o confronto, demorou 3h12 - Fognini venceu por 2 a 1.

O jogo entre Nadal e Cuevas começou equilibrado, com os tenistas confirmando seus serviços nos quatro primeiros games. No quinto, Cuevas conseguiu a primeira quebra, mas Nadal se recuperou no game seguinte. O uruguaio voltaria a quebrar o serviço do espanhol no nono game, fechando o set em 6/4 no seguinte.

O segundo set foi ainda mais equilibrado. Os dois tenistas alternaram bons e maus momentos e nenhum conseguiu quebra de serviço antes do 12º game, quando Nadal fechou o set em 7/5 e empatou o confronto.

O terceiro e decisivo set iniciou faltando três minutos para as 3h da manhã, quando boa parte do público já havia deixado as dependências da quadra central. E aí prevaleceu a maior concentração do espanhol.

Nadal venceu o primeiro game sem que Cuevas fizesse um único ponto, o que irritou o uruguaio. Ao final do game, ele jogou uma bolinha para fora das dependências da quadra. Na sequência, teve seu serviço quebrado - o que se repetiu no quarto e no sexto games. Assim, Cuevas levou um "pneu" e se despediu do torneio vaiado pela torcida.