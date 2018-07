Nadal derrota suíço e lidera vitórias de espanhóis em Roma

Fernando Verdasco venceu o número dois do mundo, Novak Djokovic, pela segunda vez em duas semanas, por 7-6, 3-6 e 6-4, para marcar uma semifinal contra o compatriota David Ferrer, que superou o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Nadal, em busca do quinto título em Roma em seis anos, enfrentará o letão Ernests Gulbis, algoz do número 1 do mundo Roger Federer e que eliminou o espanhol Feliciano López por 7-6 (6) e 6-1.

Nadal, ex-número um do mundo, vive uma excelente temporada no saibro, recuperando-se dos problemas de lesão que sofreu em 2009, mas começou mal a partida desta sexta-feira.

Ele foi dominado em vários ralis, sem conseguir confirmar seus saques com tranquilidade, mas finalmente encontrou seu ritmo no fim da parcial e quebrou um saque decisivo de Wawrinka.

"No primeiro set tive problemas por bastante tempo", disse Nadal em entrevista coletiva. "Ele estava ganhando seus saques com muito mais facilidade do que eu."

"Depois comecei a jogar melhor. Joguei bem hoje, mas eu estava melhor em Monte Carlo", disse Nadal, citando o torneio que venceu há duas semanas.