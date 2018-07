Nadal derrota Wawrinka e garante o 3º lugar em Abu Dabi

Facilmente batido pelo britânico Andy Murray na última sexta-feira, no seu primeiro jogo após realizar uma cirurgia no apêndice, o espanhol Rafael Nadal se recuperou neste sábado e assegurou a terceira colocação no Torneio de Exibição de Abu Dabi, o Mubadala World Tennis Championship, disputado sob piso rápido.

Número 3 do mundo, Nadal encarou o suíço Stan Wawrinka, quarto colocado no ranking da ATP, e o derrotou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3, em 1 hora e 30 minutos. Assim, ficou na terceira colocação na competição amistosa e confirmou a sua supremacia diante do suíço - lidera o confronto direto em torneios oficiais por 12 a 1.

No primeiro set, Nadal e Wawrinka trocaram quebras de serviço no primeiro, segundo, quinto e sexto games. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break. O espanhol foi bem superior, abriu 3/0 e fechou a disputa em 7/1.

Em vantagem, Nadal fez 2/0 no começo do segundo set, com uma quebra de serviço, mas voltou a oscilar e permitiu o empate em 2/2. Depois, porém, converteu break point no sexto game, fez 5/2 em seguida e venceu a parcial por 6/3 e o jogo em 2 sets a 0, garantindo o terceiro lugar na competição amistosa nos Emirados Árabes Unidos.

Após jogar em Abu Dabi, Nadal segue para a disputa do Torneio de Doha, no Catar, onde foi campeão no ano passado. Já Wawrinka defenderá o seu título do Torneio de Chennai, na Índia.

O Torneio de Exibição de Abu Dabi acabou sendo vencido por Murray, algoz da Nadal nas semifinais e que nem precisou entrar em quadra para assegurar a conquista, pois o sérvio Novak Djokovic desistiu de jogar a final neste sábado por estar com febre.