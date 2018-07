Nadal desiste de jogar em Toronto e Cincinnati por lesão no punho

O tenista número dois do mundo, Rafael Nadal, não vai disputar os Masters de Cincinnati e Toronto devido a uma lesão no punho direito, informou nesta quarta-feira a equipe do espanhol em comunicado.

Nadal sentiu um incômodo nos treinamentos preparativos para os torneios na América do Norte, e exames realizados na Clínica Mapfre de Medicina do Tênis confirmaram uma contusão no punho direito, de acordo com a nota oficial.

O espanhol ficará com o punho imobilizado por duas ou três semanas e, portanto, ficará fora dos Masters 1.000 de Toronto, que começa em 4 de agosto, e de Cincinnati, que começa no dia 10 do mesmo mês.

O retorno de Nadal às quadras está previsto a tempo para o Aberto dos Estados Unidos, que começa em 25 de agosto, mas antes ele ainda terá que ser submetido a novos exames.