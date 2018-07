Nadal desiste do Aberto da Austrália por virose estomacal

"Meu joelho está muito melhor e o processo de reabilitação foi dentro do programado pelos médicos, mas esse vírus não me permitiu treinar na semana passada", disse o espanhol, que já tinha anunciado a desistência do Aberto do Catar, em Doha, em comunicado.

"Sendo assim, lamento anunciar que não vou jogar em Doha e no Aberto da Austrália, como tinha planejado inicialmente."

A volta de Nadal às competições estava prevista para o torneio de exibição Mubadala World Tennis Championship, esta semana, após seis meses de afastamento do circuito em consequência da lesão no joelho.

O espanhol de 26 anos, que venceu o torneio em 2010 e 2011, não joga desde junho, quando sofreu uma derrota inesperada na segunda rodada de Wimbledon contra o tcheco Lukas Rosol.

Posteriormente ele foi diagnosticado com um rompimento parcial do tendão patelar e uma inflamação no joelho esquerdo, o que o impediu de defender o título olímpico nos Jogos de Londres.

Dono de 11 títulos do Grand Slam, Nadal também perdeu o Aberto dos EUA e o ATP World Tour Finals que encerrou a temporada de 2012.

No Aberto da Austrália do ano passado, Nadal foi vice-campeão, perdendo na decisão para Novak Djokovic em uma final épica de cinco sets que durou quase seis horas. Foi a mais longa final de um Grand Slam em todos os tempos.

Nadal disse que os médicos recomendaram um período de descanso sem qualquer prática esportiva pelos próximos sete dias, a partir desta sexta-feira.

"Como dizem a minha equipe e os médicos, a coisa mais segura a se fazer é fazer as coisas bem, e essa virose adiou meus planos de jogar nessas semanas", disse.

"Terei de esperar até o torneio de Acapulco (no fim de fevereiro) para competir novamente, mas posso considerar jogar antes em qualquer outro evento da ATP."