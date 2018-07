Nadal desiste nas duplas e garante Soares na final em Stuttgart

Bruno Soares e Alexander Peya nem precisaram suar nesta sexta-feira para avançarem à final da chave de duplas do Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Brasileiro e austríaco contaram com a desistência do espanhol Rafael Nadal, que formava dupla com o compatriota Feliciano López, para alcançar mais uma decisão.

Nadal desistiu de entrar em quadra para o jogo de duplas por causa do cansaço, de acordo com a organização do torneio. Em Stuttgart, ele estava jogando também na chave de simples e vinha passando por uma "maratona". Jogou 2h40min na quinta e precisou de outras 2s20min nesta sexta para avançar à semifinal.

Soares e Peya vão disputar a segunda decisão do ano. Na anterior, eles faturaram o título no saibro de Munique, no início de maio. O brasileiro, campeão em Queen''s com o parceiro austríaco no ano passado, busca sua quarta conquista na grama.

Se levar o troféu, a dupla vai reagir no ranking de duplas do ano. Atualmente eles ocupam o 13º lugar, ainda longe da zona de classificação para o ATP Finals, que reúne as oito melhores parcerias do ano, em Londres, ao fim da temporada.

Na decisão deste domingo, Soares e Peya vão duelar com os vencedores da partida entre a dupla do polonês Marcin Matkowski e do sérvio Nenad Zimonjic contra o experiente indiano Rohan Bopanna e o romeno Florin Mergea. Eles se enfrentam neste sábado.

Na chave de simples, as semifinais terão Nadal contra o francês Gael Monfils e o croata Marin Cilic contra o sérvio Viktor Troicki. Segundo cabeça de chave, Cilic sofreu para superar o local Mischa Zverev, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5).

HOLANDA

No Torneio de Hertogenbosch, também de nível ATP 250, foram definidos os semifinalistas da chave de simples. O local Robin Haase resistiu aos 24 aces do croata Ivo Karlovic e venceu por 6/7 (4/7), 6/4 e 7/6 (7/3). Terá pela frente o francês Nicolas Mahut, que despachou o compatriota Adrian Mannarino. A outra semifinal terá o belga David Goffin e Gilles Müller, de Luxemburgo.