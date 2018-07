Nadal diz duvidar de problema físico de Djokovic no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O espanhol Rafael Nadal revelou não acreditar que Novak Djokovic tem enfrentado problemas respiratórios no Aberto da Austrália. Um dia antes da decisão do primeiro Grand Slam da temporada entre os tenistas, o número 2 do mundo minimizou as dificuldades físicas, que seriam provocadas por uma alergia, alegadas pelo líder do ranking da ATP.

"É engraçado, não?", disse Nadal. "Eu vi o jogo de ontem na TV, quando ele estava se movimentando fantasticamente bem no quinto set. As imagens de 2 horas e 50 (minutos) antes mostram que ele parecia destruído. Duas horas e 50 depois, ele estava em condições perfeitas. Assim, é difícil imaginar que ele tenha esses problemas. Eu não sei".

Por sua parte, Djokovic, que venceu três dos quatro torneios do Grand Slam no ano passado, garante que os problemas respiratórios são reais. "Eu já fui a médico e falei com algumas pessoas", disse. "Eu conversei com alguns jogadores que tiveram problemas na Austrália neste ano por alguma razão, que não tinham nos últimos dois anos, mas eles tiveram reações deste ano. Acho que esse é o meu problema, também".

Djokovic vai jogar a final após ter apenas um dia de descanso, enquanto Nadal teve dois. Nadal, porém, minimizou a folga extra ao lembrar que a jogar a semifinal mais longa do Aberto da Austrália - 5 horas e 14 minutos contra Fernando Verdasco - antes de disputar a final de 2009 contra Roger Federer.

"Bem, isso é o que é", disse Nadal. "Em 2009 eu joguei mais do que ele (Federer) nas semifinais. Eu estava recuperado para a final, então eu acho que você pode dizer que é injusto, sim, mas não muito injusto. Realmente injusto é o US Open quando você não tem dia de folga entre semifinais e final. Tendo um dia de folga, eu acredito que você não está em grande dificuldade".

O espanhol lidera o confronto direto por 16 a 13, mas Djokovic venceu os últimos seis jogos entre eles, todos em 2011, incluindo as finais de Wimbledon e do US Open. Esta será a terceira final seguida de Grand Slam entre os tenistas. "Quando você está vindo com essa confiança, tudo é um pouco mais fácil", disse Nadal. "Eu acho que para ele é uma vantagem, não uma pressão, estar nessa situação".