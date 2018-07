Nadal diz que só deve voltar no Aberto da Austrália Afastado das quadras desde julho, Rafael Nadal acredita que só deverá voltar a jogar no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2013, em janeiro. O espanhol não descartou disputar a final da Copa Davis, em novembro, mas acredita que suas chances de defender a equipe espanhola no duelo contra a República Checa são "improváveis".