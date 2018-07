Nadal diz que sua prioridade não é mais liderar ranking mundial

Líder do ranking mundial de tênis por 141 semanas, a última delas em julho deste ano, o espanhol Rafael Nadal revelou nesta terça-feira que já não pensa em ser o melhor do circuito e que sua prioridade é conseguir superar as lesões e tirar o melhor de si mesmo em 2015.

Atual terceiro colocado da lista da ATP , Nadal lidou com pelo menos três problemas físicos de certa gravidade em 2014. Uma lesão nas costas prejudicou seu desempenho no Aberto da Austrália, dores no punho o tiraram do US Open, e uma apendicite impediu que ele participasse do ATP Finals.

"Já faz alguns anos que digo que para mim o número 1 não é um objetivo. Se depois as coisas derem certo, como aconteceu em 2013, e eu tiver a chance de ser líder, ótimo. Mas, sinceramente, já tem dez anos que estou entre os dois ou três melhores do mundo, e o ranking atualmente não é a prioridade máxima para mim", disse o atleta de 28 anos em evento promocional em Barcelona. "Evidentemente, sei que se eu competir bem, o ranking será positivo, mas minha prioridade é ser competitivo, tentar estar bem em todos os torneios dos quais participar", ponderou.

Nadal revelou que vem treinando em ritmo intenso e que nos últimos dias teve em suas atividades em Mallorca a companhia de dois tenistas do top-100, o compatriota Pablo Carreño Busta, número 51 do mundo, e o francês Richard Gasquet, número 26.

"Estou treinando bastante, com muita intensidade, e nas duas últimas semanas estou em um nível alto. Mas é preciso ir passo a passo porque o corpo, após um tempo sem poder treinar nem competir, se ressente do que é uma readaptação através da exigência do esporte em nível máximo. No princípio, sente-se pequenas dores, mas são coisas lógicas de voltar ao trabalho", comentou.

O espanhol já confirmou que voltará às quadras no dia 2 de janeiro, em torneio de exibição em Abu Dhabi. Contudo, ele ainda não sabe se estará pronto para participar do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, em 19 desse mês. "Tomara que possa me recuperar já para estar na Austrália, mas pode ser que não seja assim, e há sempre a possibilidade, porque estive quase seis meses sem poder treinar e competir. O tempo é curto, e espero que esse tempo me ajude a tentar recuperar as boas sensações no saibro, como é no Rio de Janeiro e em Buenos Aires (em fevereiro)", refletiu.