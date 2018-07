Nadal diz que vai parar em fevereiro para se recuperar O espanhol Rafael Nadal planeja tirar algumas semanas de folga após o Aberto da Austrália para se recuperar de uma lesão no ombro. O número 2 do mundo disse nesta quinta-feira que a contusão surgiu antes do ATP Finals, em novembro, e que ele ainda "não está 100%". Por isso, Nadal só decidiu há três dias defender o seu título do torneio de exibição de Abu Dabi, o World Tennis Championship.