Nadal e Berdych estreiam com vitória no Masters de Indian Wells

Dono de três títulos em Indian Wells, o espanhol Rafael Nadal estreou com vitória no primeiro Masters 1000 da temporada, na madrugada desta segunda-feira. Com um bom desempenho no piso duro do torneio norte-americano, o número 3 do mundo derrotou o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou à terceira rodada.

Nadal vinha de atuações irregulares no saibro, com uma derrota inesperada para o italiano Fabio Fognini na semifinal do Rio Open, seguido do título em Buenos Aires. Em Indian Wells, ele espera retomar seu melhor ritmo no circuito jogando num piso que não é sua especialidade.

Assim, ele tentará emplacar boa sequência diante do local Donald Young, na terceira rodada. O tenista da casa avançou ao eliminar o francês Jeremy Chardy por 2 a 0. Será apenas o segundo confronto entre o espanhol e o norte-americano no circuito. No único duelo entre eles, Nadal levou a melhor.

O checo Tomas Berdych, cabeça de chave número 9, também venceu em sua estreia. Ele despachou o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6/1 e 6/4. Assim como Nadal, o número 9 do mundo terá pela frente um rival da casa na sequência, Steve Johnson, 44º colocado do ranking.

FEMININO

Após garantir vaga nas oitavas de final no início da noite, Serena Williams conheceu sua próxima rival na chave de Indian Wells. Ela vai encarar a compatriota Sloane Stephens, que avançou ao eliminar a experiente russa Svetlana Kuznetsova por 7/6 (7/4), 1/6 e 6/4.

Terceira cabeça de chave, a romena Simona Halep também descobriu quem enfrentará nas oitavas. Será a checa Karolina Pliskova, algoz da espanhola Garbiñe Muguruza, por 7/5 e 6/4.