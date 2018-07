Nadal e Djokovic competem por atenção de Maradona

Os dois melhores jogadores do Grupo A venceram suas partidas da primeira rodada e tiveram vitórias no quarto dia do último campeonato da temporada, e quase certamente terão um lugar nas semifinais deste final de semana.

Nadal, campeão do Aberto da França, Wimbledon e do Aberto dos EUA, tem uma vantagem de 15-7 nos jogos contra o sérvio, mas Djokovic já venceu sete das 11 disputas anteriores entre os dois jogadores em quadras duras.

Com isso em mente, Nadal sabia que teria de fazer melhor do que sua partida de três sets contra Andy Roddick na segunda-feira.

"No momento preciso jogar melhor. Eu preciso jogar com um pouco mais de energia", disse o número 1 do mundo, que perdeu todos os seis sets que jogou aqui no ano passado.

"Eu preciso jogar com uma atitude um pouco mais positiva."

Maradona tem sido um visitante frequente esta semana no Arena 2, às margens do rio Tâmisa, e sua presença energizou Djokovic, que derrotou o vice-campeão de Wimbledon Tomas Berdych na segunda-feira.

"Ele ficará durante o torneio inteiro. Espero que possa ser meu talismã da sorte", declarou Djokovic a jornalistas.

Questionado sobre suas táticas contra Nadal, ele disse: "Você precisa encontrar energia. Você precisa encontrar o foco para ter o melhor desempenho que puder."

Roddick e Berdych estarão buscando suas primeiras vitórias desta semana quando se enfrentarem durante a tarde.