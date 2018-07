Nadal e Djokovic se enfrentam nas semifinais em Monte Carlo

Nadal, que busca seu nono título de Monte Carlo, venceu por 6-4, 5-7 e 6-2, enquanto Djokovic teve uma tarefa mais fácil e ganhou por 6-0 e 6-3.

Antes, o francês Gael Monfils, que deixou Roger Federer pelo caminho na quinta-feira, venceu por 6-1 e 6-3 o búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminou o atual campeão Stanislas Wawrinka.

Outro classificado para as semifinais é o tcheco Tomas Berdych, que enfrentará Monfils após a desistência do canadense Milos Raonic por causa de uma lesão no pé.

Ambas as partidas serão disputadas no sábado e será o 43º confronto entre Nadal e Djokovic, uma das maiores rivalidades na história do tênis.

Djokovic, campeão em Monte Carlo em 2013, e Nadal, ganhador entre 2005 e 2012, são velhos conhecidos, mas o espanhol leva vantagem de 23 a 19. No saibro a vantagem é maior, 14 a 4.

"Tenho que me preparar mentalmente para isso", disse Dkojovic.