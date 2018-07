Nadal e Djokovic triunfam nas duplas no Torneio de Doha

Sem compromissos pela chave de simples, em que farão suas estreias nesta terça-feira, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic entraram em quadra nesta segunda com seus parceiros de duplas no ATP 250 de Doha, no Catar. Ao lado do argentino Juan Monaco, Nadal venceu a parceria formada pelo italiano Simone Bolelli e pelo também argentino Leonardo Mayer com um duplo 6/3. Já o líder do ranking mundial joga junto com o compatriota Filip Krajinovic e derrotou por 6/1 e 6/4 a dupla Jabor Al Mutawa (Catar) e Malek Jaziri (Tunísia).

Na segunda rodada, já pelas quartas de final, Nadal poderá encontrar o brasileiro Bruno Soares pela frente. Nesta terça, ele e o austríaco Alexander Peya estreiam em Doha contra a dupla formada pelo alemão Benjamin Becker e pelo neozelandês Artem Sitak.