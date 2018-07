Nadal e Djokovic vão se enfrentar em grupo do ATP Finals

O tcheco Tomas Berdych e o norte-americano Andy Roddick completam o Grupo A da competição, a antiga Masters Cup, que começa no dia 21 de novembro e encerra a temporada com os oito melhores jogadores do ano.

O ex-líder do ranking mundial Roger Federer está ao lado do espanhol David Ferrer, do sueco Robin Soderling e do britânico Andy Murray na outra chave.

O russo Nikolay Davydenko, atual campeão, não se classificou para o torneio deste ano na capital britânica.