Nadal e Djokovic vencem facilmente em estreia na China

Principais favoritos, Novak Djokovic e Rafael Nadal, cabeças de chave número 1 e 2, respectivamente, não tiveram dificuldade em suas estreias no Torneio de Pequim. Nesta terça-feira, o sérvio passou por Guillermo Garcia-López por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1h03min. Já o espanhol derrotou Richard Gasquet também em dois sets: 6/4 e 6/0, em 1h18min.

Líder do ranking mundial e atual bicampeão em Pequim, Djokovic ainda chegou a dar um susto e teve bastante dificuldade para confirmar seu serviço no primeiro set. Os dois games vencidos por Garcia-López foram no saque do sérvio, que compensou com quatro quebras e arrancou para uma vitória até que tranquila.

Na segunda parcial, Djokovic estabilizou o serviço, não cedeu quebras e aproveitou os dois break points que teve para mais uma vez atropelar o espanhol e garantir-se na segunda rodada do torneio. Agora, ele terá pela frente o canadense Vasek Pospisil, que venceu o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Já Rafael Nadal teve muita dificuldade no primeiro set diante de Richard Gasquet, número 22 do mundo, e precisou suar para conseguir uma quebra e arrancar para a vitória. Na segunda parcial, no entanto, o espanhol mostrou todo seu potencial, contou com a queda de rendimento do adversário e conseguiu o "pneu".

Na busca por seu segundo título em Pequim, Nadal terá pela frente na segunda rodada do torneio o alemão Peter Gojowczyk. Vindo do qualifying, o número 122 do mundo passou na estreia pelo croata Ivo Karlovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5.

Se os dois principais favoritos venceram, o cabeça de chave número 3 também avançou. O checo Tomas Berdych não teve maiores dificuldades para passar pelo espanhol Feliciano López por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Agora, terá pela frente o sérvio Viktor Troicki, que bateu o russo Mikhail Youzhny também em dois sets: 6/3 e 6/4.

Em outros confrontos desta terça, destaque para a vitória do cabeça de chave número 8 John Isner, dos Estados Unidos, que passou pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Os outros classificados para a segunda rodada são Pablo Andujar, que derrotou Julien Benneteau, e Tommy Robredo, que bateu Andreas Seppi.