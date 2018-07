Nadal é eliminado e Feijão avança na estreia do Torneio de Doha

O brasileiro João Souza, conhecido pelo apelido Feijão, e o espanhol Rafael Nadal tiveram destinos diferentes na estreia no Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras rápidas no Catar. Em partidas com três sets, Feijão se classificou para as oitavas de final, enquanto Nadal acabou sendo eliminado precocemente.

Número 117 do mundo, Feijão derrotou, de virada, o tunisiano Malek Jaziri, 74º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 37 minutos. Para isso, disparou oito aces na partida contra apenas três do tunisiano, além de ter convertido quatro break points e só perdido o seu saque uma vez.

Nesta quarta-feira, Feijão foi dominado no primeiro set por Jaziri. O tunisiano conseguiu uma quebra de serviço no segundo game, abriu 3/0 e fechou a parcial em 6/3. A reposta do brasileiro, então, veio no décimo game do segundo set, quando Feijão converteu um break point e fechou a parcial em 6/4 para empatar o jogo em 1 a 1.

Embalado, Feijão converteu um break point no segundo game do terceiro set e logo abriu 3/0. Assim, sem ser ameaçado, fechou a parcial em 6/3 e o jogo em 2 a 0 para avançar em Doha. Agora ele terá pela frente o italiano Andreas Seppi, número 45 do mundo, que passou pelo argentino Leonardo Mayer (5/7, 7/6 e 7/6).

Já Nadal, também com uma virada, acabou sendo eliminado em Doha. O número 3 do mundo foi surpreendentemente batido pelo alemão Michael Berrer, que veio do qualifying e está apenas em 127º lugar no ranking, por 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos.

Nada no primeiro set indicava tal resultado, afinal, Nadal abriu rapidamente 5/0, com quebras de saque no segundo e quarto games, fechando a parcial em 6/1. Berrer, porém, reagiu no segundo set. O alemão não teve o seu saque ameaçado, converteu um break point no quarto game e venceu o set por 6/3.

Berrer, então, abriu o set decisivo com uma quebra de saque. Depois, ele foi sustentando o seu serviço, salvou cinco break points de Nadal e fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 a 1, assegurando a primeira grande zebra do ano no tênis masculino. Nas oitavas de final, Berrer vai enfrentar o croata Ivan Dodig.

Também nesta quarta-feira, em um duelo entre tenistas alemães, Jan-Lennard Struff, 58º colocado no ranking, eliminou Philipp Kohlschreiber, número 24 do mundo, com o triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1. Agora ele vai encarar o também alemão Dustin Brown.

DUPLAS

Não passou do primeiro set a participação de Bruno Soares na chave de duplas do Torneio de Doha. O brasileiro e Alexander Peya precisaram abandonar o jogo contra o alemão Benjamin Becker e o australiano Artem Sitak quando eles perdiam o primeiro set por 5/3 em razão de uma contusão na perna do tenista austríaco.