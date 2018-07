Nadal é eliminado nas quartas de final em Pequim por Dimitrov

O espanhol Rafael Nadal foi eliminado por um freguês no Torneio de Pequim, ATP 500 disputado em quadras rápidas. Nesta sexta-feira, o número 4 do mundo deixou a disputa ao perder para o búlgaro Grigor Dimitrov, 20º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

O confronto desta sexta-feira foi o oitavo entre Dimitrov e Nadal, sendo que o espanhol havia vencido todos os anteriores. Mas agora o búlgaro conseguiu o seu primeiro triunfo sobre o espanhol e o terceiro diante de um Top 10 em 2016 - antes, ele superou o britânico Andy Murray em Miami e o suíço Stan Wawrinka em Cincinnati.

O duelo em Pequim começou com incomuns cinco quebras de serviço. Dimitrov, então, confirmou o seu saque no sexto game, abriu 4/2, converteu mais um break point na sequência e depois fechou a primeira parcial em 6/2.

Dimitrov abriu o quinto set com a sua quinta quebra de serviço e seguiu em vantagem em todo o set, mesmo desperdiçando break points no quinto e sétimo games. No oitavo, teve o seu serviço ameaçado e se safou, posteriormente fechando a parcial em 6/4.

Ainda sem conquistar títulos em 2016, Dimitrov agora vai tentar se classificar para a sua terceira decisão na temporada - foi vice-campeão em Sydney e Istambul. Para isso, terá que superar o canadense Milos Raonic, o número 6 do mundo, contra quem está em vantagem de 2 a 1 no confronto direto.

Nesta sexta-feira, Raonic avançou na China ao superar o espanhol Pablo Carreño Busta, 38º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. A outra semifinal do torneio já estava definida e vai ser entre o britânico Andy Murray e o espanhol David Ferrer.