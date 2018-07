Nadal é eliminado por Jurgen Melzer em Xangai

O espanhol Rafael Nadal está eliminado do Masters 1000 de Xangai, na China. Número 1 do mundo, ele decepcionou nesta quinta-feira ao cair diante do austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, em confronto válido pelas oitavas de final.

Esta foi a primeira derrota de Nadal em quatro partidas diante de Melzer, 12.º do ranking mundial. Nas quartas, o austríaco enfrentará o argentino Juan Monaco, que massacrou o alemão Mischa Zverev por 6/0 e 6/2.

Na partida desta quinta, o líder do ranking não conseguiu segurar o saque de Melzer: foram 14 aces do austríaco, contra apenas um de Nadal. Sempre pressionado, o espanhol não adquiriu ritmo e converteu apenas um break point em três oportunidades. Cedeu, por sua vez, 12 chances de quebra, três delas aproveitadas pelo seu adversário.

Os demais favoritos que entraram em quadra não decepcionaram. O sérvio Novak Djokovic, vice-líder do ranking, atropelou o francês Richard Gasquet por duplo 6/1 e encara agora o espanhol Guillermo Garcia-Lopez.

Também com tranquilidade, o britânico Andy Murray passou pelo francês Jeremy Chardy por 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário será o francês Jo-Wilfried Tsonga, que derrotou o alemão Florian Mayer por 2 a 0. E após superar o espanhol David Ferrer em sets diretos, o sueco Robin Soderling aguarda o vencedor da partida entre o suíço Roger Federer e o italiano Andreas Seppi.