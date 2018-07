Nadal e Federer avançam às oitavas de final na Austrália

MELBOURNE - Rafael Nadal e Roger Federer confirmaram favoritismo, em jogos encerrados nesta sexta-feira, e garantiram vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália. O espanhol avançou ao vencer com facilidade o eslovaco Lukas Lacko por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, enquanto o suíço teve mais trabalho para bater o croata Ivo Karlovic por 7/6 (8/6), 7/5 e 6/3.

Desta forma, os dois tenistas seguem em rota de colisão para um provável confronto na semifinal em Melbourne. Desde 2005 eles não ficam no mesmo lado da chave de um Grand Slam, sendo que desta vez o sérvio Novak Djokovic abre a temporada na condição de principal favorito ao título da primeira grande competição do ano.

Com a vitória no jogo válido pela terceira rodada, Nadal, segundo cabeça de chave, terá pela frente nas oitavas de final o seu compatriota Feliciano Lopez, que nesta sexta derrotou o norte-americano John Isner por 3 sets a 2 (6/3, 6/7 (3/7), 6/4, 6/7 (0/7) e 6/1).

Já Federer, pré-classificado como terceiro maior favorito ao título, irá encarar o vencedor do confronto entre o australiano Bernard Tomic e o ucraniano Alexandr Dolgopolov, cujo vencedor será definido ainda nesta sexta-feira.

Para se garantir nas oitavas, Nadal mostrou grande eficiência no saque, com o qual contabilizou 81% de aproveitamento no primeiro serviço. Ele ainda foi feliz em seis das 12 oportunidades que teve de quebrar o saque de Lukas Lacko, que converteu apenas um de cinco break points cedidos pelo espanhol no confronto.

Federer, por sua vez, não teve o seu saque quebrado nenhuma vez no triunfo sobre Karlovic, que só conseguiu dois break points a seu favor em todo o duelo. Enquanto isso, o suíço aproveitou duas de seis oportunidades de quebrar o saque do seu rival para encaminhar a sua vitória nos dois sets finais, após a primeira parcial ser decidida no tie-break e com os dois tenistas confirmando sempre os seus serviços.

Outros dois jogadores do top 10 que asseguraram classificação às oitavas de final nesta sexta foram o checo Tomas Berdych e o espanhol Nicolas Almagro, respectivos sétimo e décimo cabeças de chave na Austrália, que irão se encarar na próxima fase em jogo que valerá um lugar nas quartas de final.

Berdych se classificou ao superar o sul-africano Kevin Anderson por 3 sets a 0, com 7/6 (7/5), 7/6 (7/1) e 6/1, enquanto Almagro eliminou o suíço Stanislas Wawrinka com parciais de 7/6 (7/2), 6/2 e 6/4.

Outro tenista que já se garantiu nas oitavas de final em duelo disputado nesta sexta-feira foi o alemão Philipp Kohlschreiber, que superou o colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 0, com 6/3, 6/2 e 7/6 (7/3). Com isso, ele agora terá pela frente na próxima fase o vencedor do duelo entre o argentino Juan Martín del Potro, 11.º cabeça de chave, e o taiwanês Yen-Hsun Lu.