Nadal e Federer comemoram bom começo de temporada

"É sempre bom vencer", comemorou Federer, que ganhou nesta sexta-feira do sueco Robin Soderling por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/3. "Acho que joguei um bom jogo. Não tive o saque quebrado nenhuma vez e consegui me recuperar no segundo set depois de perder o primeiro", completou o número 2 do mundo.

Nadal, por sua vez, ganhou nesta sexta-feira do checo Tomas Berdych por duplo 6/4. "Foi um jogo muito bom, por ser o primeiro da temporada e contra um adversário forte", afirmou o espanhol, que lidera o ranking mundial. "Para mim, é importante jogar em Abu Dabi, porque é o lugar perfeito para começar a temporada."

Eternos rivais, Nadal e Federer já se enfrentaram em 22 jogos do circuito mundial, com 14 vitórias do espanhol e oito do suíço. Na final deste sábado, que vale o título do torneio de exibição de Abu Dabi, o confronto entre eles não entra nas estatísticas oficiais, mas será uma prévia do que acontecerá na temporada.