Nadal e Federer estreiam com vitória na Austrália

MELBOURNE - Rafael Nadal e Roger Federer, principais favoritos a entrar em quadra nesta segunda-feira no torneio masculino de simples do Aberto da Austrália, não tiveram maiores problemas para se garantir na segunda rodada do primeiro Grand Slam do ano. O espanhol venceu o norte-americano Alex Kuznetsov por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/1, enquanto o suíço derrotou o russo Alexander Kudryavtsev por 7/5, 6/2 e 6/2.

Cabeça de chave número 2 da competição realizada em Melbourne, Nadal chegou a ter a sua participação na estreia colocada em risco após ele sofrer uma inesperada lesão. Um problema no tendão do joelho direito quase o forçou a desistir do Grand Slam, mas um exame realizado no domingo descartou qualquer problema mais grave e o vice-líder do ranking da ATP acabou ganhando de forma tranquila de Kuznetsov.

Vindo de uma lesão no ombro esquerdo revelada no final do ano passado, Nadal jogou com uma proteção no joelho, que acabou lesionado de forma inusitada. Ao sentar em uma cadeira no seu quarto de hotel, o espanhol sentiu um estalo na articulação e uma "dor inacreditável", segundo descreveu o próprio jogador. Por causa do ocorrido, ele admitiu que não "tinha 100% de certeza de que teria chance de jogar".

Com o triunfo sobre Kuznetsov, Nadal enfrentará na segunda rodada o alemão Tommy Haas, que na primeira rodada superou o norte-americano Denis Kudla por 3 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6, 6/0 e 7/5.

Já Federer, cabeça de chave número 3 em Melbourne, terá pela frente na próxima fase o alemão Andreas Beck, que venceu o francês Eric Prodon por 3 sets a 1, com 6/4, 6/2, 4/6 e 7/5. Recordista de títulos de Grand Slam, o suíço contabilizou nesta segunda-feira a sua 60.ª vitória em um Aberto da Austrália.

Outros jogos

Vários outros tenistas confirmaram favoritismo na estreia do Aberto da Austrália nesta segunda. Entre eles estão o checo Tomas Berdych e o norte-americano Mardy Fish, respectivos sétimo e oitavo cabeças de chave. O primeiro deles bateu o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 3 sets a 1, com 7/5, 4/6, 6/2 e 6/3, enquanto o segundo superou o luxemburguês Gilles Muller por 6/4, 6/4 e 6/2.

Desta forma, Berdych irá encarar na próxima fase o belga Olivier Rochus, que na estreia arrasou o alemão Bjorn Phau por 6/1, 6/4 e 6/0. Já Fish medirá forças com Alejandro Falla. O tenista da Colômbia iniciou sua caminhada em Melbourne com um triunfo sobre o italiano Fabio Fognini por 3 a 1 (6/3, 2/6, 6/3 e 6/1).

Também no grupo dos cabeças de chave, Nicolás Almagro e Juan Martín del Potro avançaram à próxima fase nesta segunda. Pré-classificado como décimo maior favorito, o espanhol derrotou o polonês Lukasz Kubot por 3 a 1, de virada, com 1/6, 7/5, 6/3 e 7/5, enquanto o argentino, 11.º principal tenista na Austrália, venceu o francês Adrián Mannarino, também de virada, com 2/6, 6/1, 7/5 e 6/4.

Pela sua vitória, Almagro enfrentará na segunda rodada o búlgaro Grigor Dimitrov, que na estreia despachou o francês Jeremy Chardy em um jogo de cinco sets (4/6, 6/3, 3/6, 6/4 e 6/4). Del Potro, por sua vez, irá medir forças com o esloveno Blaz Kavcic, que passou em sets diretos (6/4, 6/3 e 6/4) pelo britânico James Ward.

Já o espanhol Fernando Verdasco e o argentino Juan Monaco não conseguiram justificar na estreia a condição de respectivos cabeças de chave 22 e 25. O primeiro deles caiu diante do tenista local Bernaard Tomic, que ganhou de virada com 4/6, 6/7 (3/7), 6/4, 6/2 e 7/5, enquanto Monaco foi batido pelo alemão Philipp Kohlschreiber, também em cinco sets, com 7/5, 4/6, 6/3, 6/7 (4/7) e 6/0.

O norte-americano John Isner, o 16.º cabeça de chave, irá travar um confronto interessante com o argentino David Nalbandian na segunda rodada após estrear derrotando o australiano Benjamin Mitchell por 6/4, 6/4 e 7/6 (7/1). Nalbandian, por sua vez, contou com a desistência do finlandês Jarkko Nieminen quando vencia o segundo set por 6/2, após ganhar o primeiro por 6/4.