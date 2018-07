Nadal e Federer farão 2 jogos beneficentes em dezembro

Depois de acompanharem apenas três confrontos entre o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer em 2009 e 2010, os fãs do tênis terão a oportunidade de assistir dois jogos entre dois dos maiores esportistas da atualidade ainda neste ano, perto do Natal.

Nadal anunciou nesta sexta-feira que os dois irão disputar uma partida beneficente para a África em Zurique, em 21 de dezembro. No dia seguinte, o confronto se repetirá em Madri, com a arrecadação sendo revertida para a fundação de caridade do tenista espanhol.

"Queria tirar proveito da rivalidade do nosso confronto nos últimos anos e ajudar as pessoas que precisam disso", afirmou Nadal, que lidera o ranking da ATP e foi campeão de Roland Garros, Wimbledon e do US Open nesta temporada, ao anunciar o confronto contra Federer, que faturou o título do Aberto da Austrália neste ano e é o número 2 do mundo.

Nadal e Federer dominam o tênis masculino nos últimos anos e já se enfrentaram 21 vezes, com 14 vitórias do espanhol e sete do suíço. No último confronto, na final do Masters 1000 de Madri neste ano, Nadal triunfou por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).