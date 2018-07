Nadal e Federer participarão de torneio de exibição em Abu Dabi

ABU DABI - O espanhol Rafael Nadal, número um do mundo, e o suíço Roger Federer farão a transição do ano participando de um torneio de exibição em Abu Dabi, que terá também entre os competidores outros quatro tenistas incluídos entre os 20 melhores do mundo.

A competição, que começará na quinta-feira 30 de dezembro e se estende até o dia seguinte, em 1.º de janeiro de 2011, inclui ainda os números cinco e seis do ranking, o sueco Robin Soderling e o tcheco Tomas Berdych, e o francês Jo-Wilfried Tsonga, 13.º, e a do cipriota Marcos Baghdatis.

Nadal, finalista nas duas últimas edições, não entrará em ação, da mesma forma que Federer, até as semifinais. O número um do mundo jogará contra o vencedor do confronto entre Baghdatis e Berdych, na quadra rápida do Complexo Internacional de Abu Dabi.

A primeira disputa desta competição de exibição, a do dia 30 de dezembro, inclui os dois jogos das quartas de final. Além do cipriota e do tcheco, jogarão o sueco Soderling, finalista do ano passado, e Tsonga. O vencedor será o adversário de Federer.

O último dia de 2010 contemplará ainda com os duelos das semifinais, com Nadal e Roger Federer como grandes estrelas. No sábado 1.º de janeiro de 2011 serão disputadas as partidas pela terceira colocação e a final.