Nadal e Federer trocam mensagens e prometem reeditar dupla na Laver Cup de 2022

Ausentes na Laver Cup deste ano, Roger Federer e Rafael Nadal avisaram que estão planejando reeditar a dupla para a próxima edição do torneio por equipes. O suíço e o espanhol confirmaram a intenção de jogarem juntos novamente numa troca de mensagens pelas redes sociais.

Nadal fez o "convite" pelo Instagram: "Duplas no ano que vem?", perguntou o espanhol ao marcar o amigo suíço no post. O questionamento foi feito sobre uma imagem de divulgação da próxima edição da Laver Cup, que será disputada em Londres em 2022. O torneio, que coloca em disputa o Time Mundo e o Time Europa, troca de sede a cada temporada.

Federer respondeu brevemente: "Trazer de volta o velho Fedal (brincadeira com as sílabas do nome dos dois) em Londres seria incrível". Os dois grandes tenistas da história jogaram juntos apenas uma vez, justamente na Laver Cup, em 2017. Na ocasião, sofreram, mas venceram os americanos Sam Querrey e Jack Sock por 2 sets a 1.

O episódio incomum, reunindo dois dos maiores rivais da história, foi celebrado pelos fãs de tênis e até foi indicado ao prêmio de "momento esportivo" do ano pelo Laureus, o Oscar do esporte. Rivais de longa data, Federer e Nadal também são amigos fora de quadra, acostumados a fazer exibições para arrecadar fundos para suas respectivas fundações.

Neste ano, ambos não jogaram na Laver Cup por motivos físicos. Um dos criadores do torneio, Federer compareceu de muletas para prestigiar o torneio disputado no fim de semana, em Boston, nos Estados Unidos. Suíço e espanhol decidiram antecipar o fim de suas temporadas justamente por conta das questões físicas. Eles só devem voltar a jogar no início de 2022.

No domingo, o Time Europa, pelo qual ambos jogam, venceram mais uma vez o torneio, sagrando-se tetracampeão. Em sua quarta edição, a Laver Cup ainda não contou com o Time Mundo campeão. Desta vez, a vitória dos europeus foi um atropelamento, por 14 a 1 no placar geral.