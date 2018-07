Nadal e Ferrer brincam na Sapucaí antes da estreia no Rio Open

Os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer foram ciceroneados por Gustavo Kuerten no desfile da Viradouro, que abriu o carnaval do Rio no fim da noite de domingo. Os tenistas estão na cidade para a disputa do Rio Open, que começa nesta segunda - ambos puderam curtir a festa porque só estreiam no ATP 500 amanhã, mas tiveram de enfrentar uma forte chuva na Marquês de Sapucaí

"Foi uma experiência inesquecível. Foi a primeira vez que tivemos a chance de curtir o carnaval do Rio. Todas as pessoas dançando, por toda a parte. Foi fantástico. Sou um cara sortudo por poder passar por momentos como este," comentou Nadal, número 3 do mundo, logo após o desfile, cujo enredo era "Veias do Brasil".

Assim como Nadal, David Ferrer (9.º do ranking) ficou extasiado com a festa. Eles não saíram fantasiados, mas com roupas da diretoria, e cercados por seguranças. "Foi tudo muito bonito. Nunca havia estado no carnaval e se tiver a chance no ano que vem, vou outra vez. Mesmo com a chuva o clima das pessoas era de muita alegria. Acho que dancei mais do que em toda a minha vida."

Rafael Nadal, campeão da primeira edição do Rio Open, disputada no ano passado, estreia contra Thomaz Bellucci, número 1 do Brasil e 64 do ranking da ATP, na sessão noturna. Já David Ferrer terá como adversário o compatriota Daniel Gimeno Traver.