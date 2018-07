Nadal e Ferrer vão às quartas de final em Acapulco

Com o tranquilo triunfo sobre Alund, derrotado anteriormente por Nadal também na semifinal do último Brasil Open, em São Paulo, o ex-líder do ranking mundial enfrentará na próxima fase o argentino Leonardo Mayer, que aplicou duplo 6/2 sobre o russo Andrey Kuznetsov. Este último caiu após ter sido responsável pela eliminação do brasileiro Thomaz Bellucci na estreia.

Já Ferrer, atual tricampeão do torneio mexicano, obteve sua 17.ª vitória seguida em Acapulco e pegará nas quartas de final o italiano Paolo Lorenzi, que na segunda rodada derrotou o espanhol Pablo Andújar por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3.

Outro tenista de destaque que garantiu vaga nas quartas de final no México foi o também espanhol Nicolás Almagro. Terceiro cabeça de chave, ele assegurou um lugar na briga por uma vaga na semifinal ao bater o seu compatriota Tommy Robredo por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6. O próximo rival de Almagro será o argentino Horacio Zeballos, que eliminou o espanhol Daniel Gimeno Traver com parciais de 6/2 e 6/3.

Os outros dois tenistas que medirão forças nas quartas de final serão o italiano Fabio Fognini e o colombiano Santiago Giraldo. O primeiro deles avançou ao passar pelo esloveno Aljaz Bedene por 6/2 e 6/4, enquanto o segundo derrotou o português João Sousa com parciais de 7/6 (10/8) e 7/5.

DUPLAS - Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do ATP de Acapulco, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya sofreram para confirmar favoritismo na estreia. Em jogo válido pela rodada da última quinta-feira, eles precisaram jogar três sets para vencer a parceria formada pelo britânico Treat Huey e o filipino Dominic Inglot com parciais de 6/3, 4/6 e 10/7 no super tie-break.

Com o resultado, Soares e Peya se credenciaram para enfrentar nas quartas de final o checo Frantisek Cermak e o eslovaco Michal Mertinak, que na estreia superaram o austríaco Oliver Marach e Horacio Zeballos, também por 2 a 1, com 7/5, 0/6 e 10/4. Cermak e Mertinak, por sua vez, foram derrotados pelo brasileiro e pelo austríaco na decisão do último Brasil Open.

FEMININO - Assim como aconteceu entre os homens, as duas principais favoritas do torneio feminino de simples do WTA de Acapulco garantiram vaga nas quartas de final. A italiana Sara Errani e a espanhola Carla Suárez Navarro, respectivas primeira e segunda cabeças de chave, avançaram com vitórias na rodada de quinta. A tenista da Itália passou pela canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 0, com 7/6 (7/4) e 6/2. Já a jogadora da Espanha derrotou a francesa Stephanie Foretz Gacon por 6/1 e 6/2.

Assim, Errani pegará a holandesa Kiki Bertens na próxima fase, enquanto Navarro medirá forças com a italiana Francesca Schiavone. A francesa Alize Cornet, terceira pré-classificada, também foi às quartas de final ao superar a espanhola Estrella Cabeza por duplo 6/4. A espanhola Lourdes Domínguez será a próxima adversária de Cornet.