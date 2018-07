Nadal e Murray avançam em Xangai; Bellucci perde

Nadal, o número 1 do mundo, fortaleceu suas credenciais para conquistar o título que perdeu no ano passado ao vencer o suíço Wawrinka por duplo 6-4, numa partida bastante equilibrada ao longo de 1 hora e 35 minutos. Wawrinka, 21o do ranking, jogou bem apesar da derrota, sua sétima em sete jogos contra Nadal.

O britânico Murray, quarto cabeça-de-chave, encerrou as esperança da torcida local ao atropelar Yan por duplo 6-2. Também avançou para a terceira rodada o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, que derrotou o croata Ivan Ljubicic por 6-3 e 6-3.

Já o brasileiro Thomaz Bellucci, o 25o do ranking mundial, entrou em quadra duas vezes nesta quarta-feira, com uma vitória e uma derrota.

O tenista número 1 do Brasil completou sua vitória por 6-1, 2-6 e 7-6 sobre o turco Marsel Ilhan, em jogo que fora interrompido na véspera pela chuva. Apenas duas horas depois, Bellucci perdeu para o espanhol David Ferrer, 10o do mundo, por 7-6 e 6-4.