Nadal e Murray vencem italianos na estreia em Pequim

Principais atrações do Torneio de Pequim, ATP 500 disputado em quadras rápidas na China, o britânico Andy Murray e o espanhol Rafael Nadal não decepcionaram nesta terça-feira e estrearam com vitória em partidas definidas em dois sets contra tenistas italianos, avançando às oitavas de final.

Número 2 do mundo, Murray teve alguma dificuldades, mas conseguiu superar o italiano Andreas Seppi, 94º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1 hora e 26 minutos. O seu adversário nas oitavas de final vai sair do duelo entre os russos Andreu Kuznetsov e Konstantin Kravchuk.

Murray se tornou o cabeça de chave número 1 em Pequim após o sérvio Novak Djokovic desistir de disputar o torneio. E o britânico começou a confirmar essa condição ao disparar oito aces, contra apenas um de Seppi. Além disso, só perdeu o seu saque uma vez, no segundo set, tendo convertido quatro de 11 break points.

Já Nadal sobrou na sua partida de estreia. O número 4 do mundo massacrou o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em 1 hora e 4 minutos. Finalista em Pequim no ano passado e campeão em 2005, o espanhol disparou cinco aces e conseguiu cinco quebras de serviço no duelo com o 39º colocado no ranking da ATP, que não converteu break points.

O adversário de Nadal nas oitavas de final em Pequim ainda não está definido e sairá do confronto entre o francês Adrian Mannarino e o também espanhol Albert Ramos.