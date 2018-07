Nadal e Nalbandian desistem das duplas no Brasil Open

SÃO PAULO - O espanhol Rafael Nadal é a grande estrela do Brasil Open e entraria em quadra nas duplas mais uma vez nesta quarta-feira. Mas quem foi ao Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, apenas para assisti-lo, sairá frustrado. O espanhol e o argentino David Nalbandian anunciaram a desistência da disputa contra o austríaco Oliver Marach e o argentino Horacio Zeballos durante a partida que antecedia a deles.

Os atletas alegam o desejo de se poupar para o torneio de simples e pretendem se concentrar para os próximos jogos. "É uma pena não poder jogar, mas também a gente tem de se cuidar para a simples e se preparar porque o ano é muito longo", disse Nalbandian.

O confronto marcaria o reencontro de Nadal e Zeballos depois que o ex-número 1 do mundo foi superado em sua primeira final após seu retorno às quadras e ficou com o vice-campeonato no Torneio de Viña del Mar, no Chile, no domingo.

A notícia foi boa para o argentino, que mais cedo havia abandonado a partida de simples contra o chileno Paul Capdeville, na quadra auxiliar montada no Ginásio Mauro Pinheiro, ao sentir náusea e mal-estar.

Assim, Rafael Nadal volta a entrar em quadra apenas nesta quinta, não antes das 20 horas. Diante do brasileiro João Souza, o Feijão, o espanhol vai fazer sua estreia na chave de simples. Já David Nalbandian terá o compatriota Guido Pella pela frente.