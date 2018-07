Nadal e Nalbandian desistem de jogar ATP de Barcelona

O espanhol Rafael Nadal, número três do mundo, e o argentino David Nalbandian desistiram de disputar o ATP 500 de Barcelona nesta segunda-feira, às vésperas de suas estreias no saibro espanhol.

Campeão do torneio nos últimos cinco anos, Nadal alegou que precisa descansar depois de se sagrar campeão do Masters 1000 de Montecarlo neste domingo. "Eu realmente sinto muito por não jogar em Barcelona, mais do que qualquer outro torneio. Mas meu corpo está pedindo por descanso", explicou.

O abandono de Nadal beneficiou o brasileiro Thomaz Bellucci, que escapou de enfrentar o número três logo nas oitavas de final. Bellucci estreou com vitória nesta segunda e enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o romeno Victor Hanescu e o alemão Andreas Becker. Se avançar, ele terá pela frente o espanhol Guillermo Garcia-Lopez, que herdou a vaga nas oitavas.

Já Nalbandian abandonou o ATP de Barcelona por causa de uma distensão na perna esquerda. O ex-top 10 também ficará de fora do Masters 1000 de Roma, que será disputado no final do mês.

O argentino precisará de pelo menos 15 dias para se recuperar da lesão sofrida durante a partida com o sérvio Novak Djokovic pelas quartas de final do Masters de Montecarlo na semana passada. O argentino deverá estar de volta no Masters de Madri, no início de maio.