Nadal e Nishikori estreiam com vitória em Masters de Montreal

Tentando recuperar o terreno perdido no circuito profissional, Rafael Nadal estreou com vitória no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesta quarta-feira. O espanhol garantiu seu lugar nas oitavas de final, ao bater o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, assim como o japonês Kei Nishikori, quarto cabeça de chave. O búlgaro Grigor Dimitrov e o francês Gilles Simon se despediram da competição.

Contra Sergiy Stakhovsky, conhecido pelo forte saque, Nadal oscilou pouco, como vem fazendo em suas últimas partidas, mas não hesitou nos momentos decisivos do jogo, vencido com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Os dois tenistas tiveram início equilibrado até que Nadal faturou a primeira quebra do jogo no sétimo game, abrindo 4/3. A torcida já se empolgava com o espanhol quando o ucraniano devolveu a quebra e virou o placar para 6/5. No tie-break, porém, pesou a experiência de Nadal.

O segundo set foi mais tranquilo para o atual número nove do mundo. Nadal obteve duas quebras e abriu facilmente 5/1 no placar. Stakhovsky esboçou reação ao devolver uma das quebras quando o espanhol sacava para fechar o jogo. Nadal, porém, não desperdiçou sua segunda chance e fechou a partida após 1h25min. Nas oitavas de final, Nadal vai enfrentar o russo Mikhail Youzhny, que não vive boa fase no circuito. Mesmo assim, o 107º do ranking eliminou Gilles Simon por 6/1 e 6/4, também nesta quarta.

Mais cedo, o japonês Kei Nishikori confirmou o favoritismo sobre o espanhol Pablo Andújar, com duplo 6/3. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o belga David Goffin e norte-americano Sam Querrey.

Ainda nesta quarta, o americano Jack Sock surpreendeu o búlgaro Grigor Dimitrov, por 5/7, 7/6 (7/5) e 7/5. Ele será o próximo rival do sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo. O francês Jeremy Chardy superou o argentino Leonardo Mayer por 4/6, 7/6 (7/4) e 6/2. Irá duelar com o croata Ivo Karlovic nas oitavas de final.