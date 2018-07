Nadal elimina Anderson e fatura 50ª vitória no Torneio de Barcelona

Em busca do seu 10º título no Torneio de Barcelona, o tenista Rafael Nadal conquistou nesta quinta-feira a sua 50ª vitória na competição de nível ATP 500 ao superar o sul-africano Kevin Anderson. O 5º colocado do ranking venceu o 66º por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

O triunfo fez o ex-número 1 do mundo avançar às quartas de final. Seu próximo adversário será o vencedor do duelo entre o alemão Alexander Zverev e o sul-coreano Hyeon Chung. Nadal é o atual campeão e, se confirmar o bom momento na temporada, sacramentará o 10º troféu no saibro de Barcelona, assim como fez no Masters 100 de Montecarlo, no domingo passado.

Jogando na quadra que foi batizada com o seu nome, Nadal não deu qualquer chance a Kevin Anderson. O tenista da casa sequer teve o saque ameaçado em toda a partida. Eficiente no saque, acertou apenas um ace, mas apresentou aproveitamento de 86% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. E, com uma quebra em cada set, construiu a vitória, definida após 1h33min.

Em outros jogos já finalizados nesta quinta, o austríaco Dominic Thiem venceu o britânico Daniel Evans também por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. Nas quartas de final, o quarto cabeça de chave terá pela frente o japonês Yuichi Sugita, que eliminou nesta quinta o espanhol Pablo Carreño Busta por duplo 6/3.

Se confirmar o favoritismo, Thiem poderá cruzar com o escocês Andy Murray na semifinal. Para tanto, o número 1 do mundo e primeiro cabeça de chave em Barcelona precisa vencer nesta quinta-feira o local Feliciano López.