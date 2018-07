Nadal elimina Bellucci em três sets e avança em Roland Garros O tenista espanhol Rafael Nadal afastou a ameaça do brasileiro Thomaz Bellucci nesta segunda-feira ao vencê-lo por 6-2, 7-5 e 6-4. Com o resultado, Nadal evitou uma repetição da surpreendente eliminação que sofreu na quarta rodada do Aberto da França do ano passado.