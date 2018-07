Nadal elimina Ferrero e avança à semi em Montecarlo

O espanhol Rafael Nadal segue com campanha impecável no Masters 1.000 de Montecarlo. Com muita tranquilidade, o terceiro melhor tenista do mundo passou nesta sexta-feira pelo seu compatriota Juan Carlos Ferrero, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou à semifinal da competição.

Na próxima rodada, Nadal enfrentará novamente um compatriota, David Ferrer. Também nesta sexta-feira, o 11.º cabeça de chave superou o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1). Kohlschreiber foi o algoz do brasileiro Thomaz Bellucci na primeira rodada.

A campanha do segundo favorito impressiona em Montecarlo. Em sua estreia, massacrou o holandês Thiemo de Bakker por 6/1 e 6/0. Depois, atropelou o alemão Michael Berrer por 6/0 e 6/1. E nem mesmo diante de Juan Carlos Ferrero, adversário que surpreendeu Jo-Wilfried Tsonga nas quartas e que já venceu dois torneios nesta temporada, Nadal teve grandes problemas.

O espanhol tem ainda total favoritismo para avançar à decisão: em 12 partidas contra Ferrer, ele perdeu apenas três. Nadal tenta este ano conquistar o seu sexto título consecutivo em Montecarlo.