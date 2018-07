Nadal elimina Tsonga e Murray sofre mas avança em Miami

Após vencer confortavelmente o primeiro set, Nadal, número 1 do ranking mundial, esteve a dois pontos da vitória no segundo, mas Tsonga resistiu bravamente. Ele quebrou o serviço, ajudado por uma dupla falta do espanhol, e então fechou o set num magnífico forehand.

O terceiro set foi muito animado, com o francês combinando golpes explosivos, hábeis slices e um glorioso backhand junto à rede, sem deixar o espanhol escapar.

Tsonga esteve perto de quebrar o serviço de Nadal no sexto game, mas o espanhol manteve a calma em meio às idas e vindas da batalha e os dois tenistas confirmaram seus serviços até o nono game.

Foi então que Nadal conseguiu quebrar o serviço de Tsonga. Embora o francês ainda salvasse alguns match points, ele não conseguiu evitar que o rival fechasse o jogo em duas horas e 49 minutos, quando um forehand de Tsonga foi parar na rede.

Murray, quarto do ranking, também levou um susto e chegou a ser atendido pelo que pareceu ser um problema no abdome. Ele disse depois da partida que passou mal por ter bebido líquido demais antes do jogo.