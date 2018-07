Nadal elimina Wawrinka e vai à semifinal em Roma

O tênis espanhol manteve o seu domínio do Masters 1000 de Roma ao classificar três atletas às semifinais do torneio. Nesta sexta-feira, Rafael Nadal derrotou o suíço Stanilas Wawrinka, número 26 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 30 minutos, e avançou no torneio disputado em quadras de saibro.

Antes de Nadal, David Ferrer e Fernando Verdasco haviam triunfado e inclusive vão fazer uma das semifinais na Itália. Agora, o número 3 do mundo vai enfrentar o vencedor do jogo entre o letão Ernests Gulbis e Feliciano Lopez. Caso Lopez avance, a Espanha terá os quatro semifinalistas do torneio.

O primeiro set foi equilibrado e definido apenas no décimo game, quando Nadal conseguiu uma quebra de serviço e fechou a parcial em 6/4. Já o segundo set foi completamente diferente. O espanhol conseguiu novas quebras de serviço no segundo e no quarto game e fechou a partida com facilidade ao triunfar por 6/1.