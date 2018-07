Nadal elogia público e agradece apoio após título Primeiro campeão da história do Rio Open, Rafael Nadal vai embora do Brasil satisfeito. Com a vitória por 2 sets a 0 sobre o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o espanhol manteve a escrita de nunca ter perdido em competições no País, onde acumula 14 partidas de invencibilidade - ele foi campeão do Brasil Open duas vezes, uma na Costa do Sauipe e outra em São Paulo.