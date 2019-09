Nadal encara Cilic e diz ter a fórmula para vencê-lo: 'Jogar bem, simples assim'

No duelo que abrirá a rodada noturna desta segunda-feira, por volta de 20 horas (de Brasília), na Arthur Ashe Stadium, a quadra principal do complexo de Flushing Meadows, em Nova York, o espanhol Rafael Nadal enfrentará o croata Marin Cilic pelas oitavas de final do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. O atual número 2 do mundo diz ter a fórmula para vencer o rival, conhecido por seus fortes saques e campeão do torneio norte-americano em 2014.

"A chave é jogar bem, simples assim", resumiu o espanhol. "Se estou jogando bem, espero ter a oportunidade de devolver alguns pontos e ter oportunidades. Sei que contra grandes sacadores como ele (Cilic), vc as terá (chances) de forma difícil", completou.

Em Nova York, Nadal esteve em quadra por pouco mais de três horas. Esse tempo de jogo se dá por ter vencido duas partidas de forma tranquila por 3 sets a 0 - contra o australiano John Millman, na estreia, e contra o sul-coreano Hyeon Chung, na terceira rodada - e ter contado com a desistência por lesão do também australiano Thanasi Kokkinakis antes do duelo pela segunda fase.

O duelo desta segunda-feira será o nono no circuito profissional entre Nadal e Cilic. Até o momento, o espanhol leva ampla vantagem com seis vitórias. Para derrotá-lo, o croata sabe que precisará jogar muito. "Vou precisar jogar muito mais tênis, devo buscar minhas oportunidades porque sei que Rafa não me dará nada de graça. Ele vem em grande temporada e se mostrar o mesmo nível que em Montréal vai ser bem difícil vencê-lo. Espero uma batalha", observou.

"Preciso ser agressivo, sacar muito bem e assumir riscos tomando a iniciativa. Só assim terei alguma chance", avaliou o atual número 23 do mundo.